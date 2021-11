Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter auf frischer Tat ertappt

Mühlhausen (ots)

Auf frischer Tat wurde in der Nacht zum Dienstag durch eine Polizeistreife in Mühlhausen einen Dieb ertappt. Gegen 00.15 Uhr war der 41-jährige Täter gerade dabei, aus einem Container auf einer Umladestation eines Abfallwirtschaftsbetriebes in der Aemilienhäuser Straße Elektroschrott zu stehlen. Er hat aber nicht mit der Aufmerksamkeit der Polizeibeamten gerechnet, die sein Treiben noch am Tatort beendeten. Zwei Taschen hatte der 41-Jährige schon gefüllt mit Kupferkabel zum Abtransport bereitgestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Buntmetalldiebstahls verantworten.

