Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Pedelec gestohlen

Nordhausen (ots)

Am frühen Montagabend wurde durch Unbekannte in der Grenzstraße ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Der 28-jährige Besitzer hat sein Fahrrad vor einem Anwesen gegen 18 Uhr abgestellt und mittels Kettenschloss an einem Fahrradständer gesichert. Gegen 19 Uhr musste er feststellen, dass das Pedelec im Wert von mehreren tausend Euro, als auch das Kettenschloss, verschwunden waren. Bei dem gestohlenen Pedelec handelt es um "Haibike Flyon" mit dunkel matt grau und orange/grün lackiertem Rahmen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

