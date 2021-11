Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Holzengel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Montagmittag in Holzengel zwei Personen leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Kurz vor 14 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Skoda Octavia die Hauptstraße des Ortes in Richtung der Landstraße 2088, die aus Richtung Kirchengel nach Trebra führt. An der Kreuzung an dieser Straße, die mit einem Stoppschild beschildert ist, fuhr der Skoda Fahrer nach links in Richtung Trebra auf. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten VW Caddy. Die beiden Insassen des Caddys, ein 48 und ein 20 Jahre alter Mann, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in eine Gesamthöhe von geschätzten 25000 Euro.

