Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwer Verletzter bei alleinbeteiligtem Verkehrsunfall

Bad Frankenhausen (ots)

Am Montagmittag wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall, an dem er allein beteiligt war, schwer verletzt. Der 50-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit seinem Ford von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Landstraße 1172 in Richtung Esperstedt aufgefahren. Kurze Zeit später verlor er die Kontrolle über den PKW, kam ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrsschild und einen Baum. Durch den Aufprall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ursache des Verkehrsunfalles muss im Rahmen der zu führenden Ermittlungen geklärt werden.

