Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Firmengebäude

Dingelstädt (ots)

Die Nacht zum Dienstag nutzten unbekannte Täter zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Kehrflehde. In der Zeit zwischen Montag, 17.40 Uhr, und Dienstag, 07.45 Uhr, drangen sie gewaltsam durch eine Tür an der hinteren Gebäudefront in die Firma ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit einer mit Bargeld gefüllten Registrierkasse und Werkzeug, darunter Borhammer "Würth", Bohrschrauber "Bosch", Flex "Würth" und einem Akku-Ladegerät (HP), konnten sie unerkannt entkommen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell