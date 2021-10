Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten im Bereich der PI Eichsfeld vom 22.10. - 24.10.21

Eichsfeld (ots)

Vom 23.10. zum 24.10.21 10:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Heiligenstadt, Dürerstraße einen weißen PKW Fiat 500, dessen Türgriff nun lose ist.

Weiterhin wurden der PI Eichsfeld wieder mehrere Betrugsversuche gemeldet. Insbesondere sei an dieser Stelle wieder auf die "Microsoft Masche" hingewiesen. Die Täter geben bei ihrem Anruf vor für Microsoft zu Arbeiten und behaupten, dass ein Fehler oder Sicherheitsproblem am genutzten Laptop / PC vorliegt. Folgt man den Anweisungen des Anrufers, erlangt er letztendlich vollen Zugriff auf den Laptop / PC und kann so alles Einsehen oder Buchungen vornehmen etc.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell