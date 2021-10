Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Rottleben (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Zufahrt zum Parkplatz zur Barbarossahöhle in Rottleben zu einer Kollision zwischen einen Reisebus und einen Jeep. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 11000 Euro. Verletzt wurde niemand.

