Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Sondershausen (ots)

Auf einem Betriebsgelände Am Petersenschacht stand am Montagabend ein Opel Corsa in Flammen. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Offensichtlich führte ein technischer Defekt zum Brand. Eine Straftat wird ausgeschlossen.

