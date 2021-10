Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gelegenheit macht Diebe

Greußen (ots)

Opfer eines Geldbörsendiebstahls wurde am Sonntag ein 65-jähriger Mann in Greußen. Er stellte gegen 18 Uhr sein Fahrrad Am Rittertor vor dem Gebäude der Feuerwehr ab. Als er nach fünf Minuten zurückkehrte war sein Portemonnaie, dass er im Fahrradkorb zurückgelassen hatte, verschwunden. Neben Bargeld befanden sich auch persönliche Dokumente in der Geldbörse.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell