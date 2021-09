Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind auf Fußgängerüberweg angefahren

Menteroda (ots)

Zur Beobachtung wurde am Montagnachmittag in Menteroda ein Kind nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht. Die 12-Jährige war gegen 13.20 Uhr in der Mühlhäuser Straße beim Überqueren des Fußgängerüberweges von einem Dacia Sandero erfasst. Offensichtlich hatte der 81-jährige Rentner das Mädchen zu spät gesehen. Zur genauen Unfallursache laufen die Ermittlungen.

