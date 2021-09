Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin in Auto eingeklemmt, Vollsperrung nach Unfall auf Bundesstraße

Nordhausen (ots)

Eine 76-jährige Autofahrerin wurde am Nachmittag in Nordhausen schwer verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Hyundai die Bundesstraße 4 stadtauswärts in Richtung Krimderode. In einer Kurve geriet sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem LKW. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Der 67-jährige Lkw Fahrer erlitt einen Schock. Noch immer ist die Bundesstraße in Krimderode voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

