Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gestohlen

Nordhausen (ots)

Von einem Hinterhof in der Weberstraße stahlen Unbekannte in der zurückliegenden Nacht einen grauen Mazda CX 5 mit den Kennzeichen NDH-MB 997. Das mit dem Key Less Go ausgerüstete Fahrzeug war dort auf einem angemieteten Parkplatz geparkt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

