Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radlader in Flammen

Kirchheilingen (ots)

Einen Schaden von ca. 40.000 Euro richtete ein Feuer auf einem Feld zwischen Kirchheilingen und Tottleben an. Dort geriet am Sonntagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, ein Radlader in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um einen technischen Defekt im Motorraum.

