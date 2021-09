Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wichtige Zeugen gesucht

Reifenstein (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall am 23.09. (Meldung Presseportal vom 24.09.2021, 10.10 Uhr, der LPI Nordhausen) sucht die Polizei in Landkreis Eichsfeld wichtige Zeugen. Bei dem Verkehrsunfall am 23.09., gegen 16.45 Uhr, auf der Landstraße 1032 zwischen Birkungen und Breitenstein, wurden vier Personen leicht verletzt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass hinter den Unfallfahrzeugen eine ganze Fahrzeugkolonne fuhr. Insbesondere die Insassen eines direkt hinter dem landwirtschaftlichen Gespann fahrenden PKW mit 45 km/h Zulassung werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

