Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf frischer Tat

Saale-Holzland (ots)

Ein aufmerksamer Passant hat am Donnerstagabend in Stadtroda einen Täter auf frischer Tat gestellt. Er beobachtete, wie ein junger Mann eine Garagenwand mit mehreren Spraydosen besprühte und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der bereits polizeibekannte 19-Jährige räumte die Tat vor Ort ein. Das etwa zwei mal zwei Meter große Graffiti mit Fußballbezug nach Jena war nicht auf einer freigegebenen Sprühfläche angebracht worden. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

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