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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndung nach vermisstem 15-jährigen Mädchen aus Jena

LPI-J: Fahndung nach vermisstem 15-jährigen Mädchen aus Jena
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Jena (ots)

Bereits seit Montag dieser Woche wird die 15-jährige Marie Wessel aus Jena Winzerla vermisst. Marie ist nicht wie abgesprochen am Montag von einem Ausflug nach Hause zurückgekehrt und wird seitdem vermisst. Die Fahndungsmaßnahmen haben bisher nicht zum Auffinden von Marie geführt. Marie ist von schlanker Gestalt und ca. 160-165cm groß. Sie hat lange schwarze Haare und hat mehrere Narben am Unterarm. Zur Bekleidung ist bekannt, dass sie eine schwarze "Lacoste" Jacke, graue Jogginghose und schwarze "New Balance" Schuhe trägt. In Anbetracht der Umstände ist nicht auszuschließen, dass sie die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und dringend Hilfe benötigt. Hinweise zum Aufenthalt von Marie nimmt die Polizei Jena entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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