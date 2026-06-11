Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erkenntnisstand zum Vorfall in der Krautgasse am 09.06.2026 - Hantelscheibe schlägt auf Gehweg ein

Jena (ots)

Am 09.06.2026, gegen 15:30 Uhr, wurde die Polizei Jena darüber informiert, dass ein schwerer Gegenstand aus einem Fenster in der Krautgasse gefallen wäre. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich um eine 5 kg schwere Hantelscheibe, welche durch den Aufprall zerbrach. Glücklicherweise wurde niemand von der Hantelscheibe getroffen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zeigen die Ermittlungen in Richtung eines Unfallgeschehens. Es haben sich bereits Bürger zu dem Fall bei der Polizei gemeldet. Vor diesem Hintergrund dauern die Ermittlungen grundsätzlich noch an.

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