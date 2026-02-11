Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Eine Einwilligung für die Öffentlichkeitsfahndung durch die Angehörigen (Mutter) liegt vor.

Seit Dienstag, dem 03.02.2026 12:00 Uhr wird die 15 Jährige

Name: Lhayla Schwanke

geb.: 16.02.2010

aus dem Bereich Weimar vermisst.

Personenbeschreibung:

164 m groß 54 Kg schwer Schlanke Figur Schwarze Haare Zur Bekleidung liegt nichts vor

Weiterhin hat Lhayla eine Tätowierung an den Fingerknöcheln und der Handgelenksunterseite an der linken Hand.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmmt die Polizei Weimar unter der Rufnummer: 03643 / 81-0 oder per E-Mail an: PI.Weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell