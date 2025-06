Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung der LPI Jena

Jena (ots)

Seit Sonntag, dem 15. Juni 2025, wird der 49-jährige Stefan Winter aus Jena vermisst. Da Herr Winter auf Kontaktversuche aus dem familiären Umfeld nicht reagierte, was unüblich ist, wurde am Sonntag die Wohnanschrift in der Hermann-Pistor-Straße aufgesucht. Hier konnten in der Wohnung die persönlichen Gegenstände, darunter die Geldbörse, das Mobiltelefon und benötigte Medikamente, festgestellt werden. Herr Winter war nicht zugegen. Nach Aussagen von Nachbarn wurde Herr Winter letztmalig am Donnerstag oder Freitag (12.06. bzw. 13.06.) im Wohnumfeld wahrgenommen. Zur Bekleidung von Herrn Winter können keine Aussagen getroffen werden. Bezüglich zur Personenbeschreibung wird auf das beigefügte Lichtbild verwiesen. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass sich Herr Winter in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt der Inspektionsdienst Jena jederzeit dankend entgegen (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena