Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht schnell geklärt

Jena (ots)

Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Bürgers konnten Polizeibeamte in Jena Samstagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht schnell aufklären und den Unfallflüchtigen schnappen. Ein 52-jähriger war gg. 14:45 Uhr mit seinem Renault in der Zitzmannstraße in Jena unterwegs, als er einen parkenden BMW touchierte. Statt anzuhalten, flüchtete der Renaultfahrer in die Schützenhofstraße und lief dort in einen Hauseingang hinein. Ein Zeuge blieb an dem Fahrer dran und informierte die Polizei. Die Beamten konnten den Flüchtigen kurz darauf antreffen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

