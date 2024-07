Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigende Schmierereien

Jena (ots)

An der Verglasung einer Straßenbahnhaltestelle in der Knebelstraße sah sich eine bislang unbekannte Person gezwungen, seine homophobe Meinung mit einem Permanentmarker zu hinterlassen. Durch die beleidigende und ablehnende Tathandlung ist ein Schaden von circa. 100 Euro entstanden. Die Beseitigung der Sachbeschädigung wurde in Auftrag gegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

