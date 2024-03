Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandlegung am Jugendclub Apolda

Apolda (ots)

Am 27.03.2024 gegen 18:55 Uhr zündeten unbekannte Täter eine Grasfläche in der Christian-Zimmermann-Straße in der Nähe des Jugendclubs Apolda an zwei verschiedenen Stellen an. Der Brand konnte glücklicherweise durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, dennoch entstand Sachschaden. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Jugendliche handeln, die nach der Tat in Richtung "Birkenwäldchen" geflüchtet sind. Bereits am Vortag wurde durch die Polizei ein ähnlicher Sachverhalt im Katharinenweg in Apolda aufgenommen, bei dem ebenfalls durch unbekannte Täter eine Grasfläche angezündet wurde. Zeugen werden gebeten sich umgehend bei der PI Apolda (Tel.: 03644/541-0) zu melden.

