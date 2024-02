Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radlerin schwer verletzt

Weimar (ots)

In der Dunkelheit übersah am Donnerstagabend eine 43-jährige Radfahrerin einen Fußgänger am Fahrbahnrand. Beide waren auf der Belvederer Allee vom Schloss herkommend in Richtung Stadt unterwegs. Als die Radlerin den Fußgänger viel zu spät wahrnahm, versuchte sie noch ihm auszuweichen. Hierbei stürzte sie. Mit Kopfverletzungen musste sie in ein Krankenhaus verbracht werden.

