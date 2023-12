Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Jena (ots)

Am 14.12.2023 kam es gegen 21:50 Uhr in Jena zwischen einem in Trennung befindlichem Paar zu einer gefährlichen Körperlverletzung. Auf dem Parkplatz in der Gerbergasse gerieten ein 33-Jähriger und eine 28-Jährige dabei in einen Konflikt. In der weiteren Folge stieß der Mann die junge Frau gegen einen vorbeifahrenden PKW, welcher gerade den Parkplatz passierte. Die Geschädigte wurde hierdurch jedoch nicht verletzt. Da die Ermittlungen bisher nicht zur Identifizierung des Fahrzeugführers führten, sucht die Polizei Jena nun nach dem PKW-Fahrer. Eine nähere Beschreibung zum Aussehen des Fahrzeuges sowie dem Fahrer konnte nicht abgegeben werden. Den Angaben der Beteiligten zufolge wurde das Geschehen ergänzend durch zwei Fußgänger beobachtet. Diese werden ebenfalls gebeten, sich umgehend bei der Polizei Jena zu melden. Sonstige Hinweise zum Sachverhalt werden ebenfalls entgegengenommen. Die Erreichbarkeit ist unter 03641-810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens ST/0326748/2023 gegeben.

