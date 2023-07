LPI-J: Berauscht unterwegs

Jena (ots) - In Streit um eine Parkbank gerieten am Montagabend in der Ernst-Zielinski-Straße ein 55-jähriger Mann und eine 72-jährige Frau. Die Frau hatte sich bereits mit zwei weiteren Personen auf der Bank aufgehalten, als der Mann hinzukam. Fortfolgend kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche in Handgreiflichkeiten endete. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- ...

