Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Diebstahl erwischt

Jena (ots)

Da es einer 21-Jährigen am Montagmittag an der notwendigen Zahlungsmoral ermangelte, muss sie sich nun strafrechtlich verantworten. Die Frau war in einem Discounter in der August-Bebel-Straße unterwegs. Hier entnahm diese Waren im Wert von ca. 100,- Euro und passierte den Kassenbereich ohne Bezahlvorgang. Ein Mitarbeiter sprach die frau auf ihr Handeln an und informierte die Polizei.

