LPI-J: An der Kreuzung vorbei

Jena (ots) - Am Dienstag gegen 15:00 Uhr kam es in Jena an der Kreuzung Erlanger Allee zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Peugeot-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende PKW Suzuki Höhe Carolinenstraße bei Lichtzeichen rot an der Ampel anhielt und fuhr auf diesen auf. Anschließend entfernte sich der Mann pflichtwidrig von der Unfallstelle, konnte jedoch später in der Nähe festgestellt werden. Ein ...

