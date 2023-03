Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Empfindlich im Rausch

Jena (ots)

Am Donnerstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Anna-Siemsen-Straße zu einer Sachbeschädigung. Einem alkoholisierten Mieter war das Herumlaufen seines Obermieters wohl zu laut. Mit stattlichen 2,02 Promille schlägt er mit der Faust gegen die Wohnungstür seines Obermieters, wobei das Schließblech beschädigt wird und Sachschaden entsteht. Im Anschluss an die Handlung entschuldigte er sich für sein Verhalten, zu weiteren strafbaren Handlungen kam es nicht. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

