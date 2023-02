Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandfall weckt Anwohner mitten in der Nacht

Jena (ots)

Um drei schlugen meterhohe Flammen am Dienstag von einem Grundstück in der Eisenberger Straße. Nach Zeugenaussagen stehe ein Wohnhaus in Brand. Dies bestätigte sich zum Glück nicht. Jedoch brannte ein Holzlager lichterloh. Nach Abschluss der Löscharbeiten, bei denen die Berufsfeuerwehr Jena durch mehrere Freiwillige Ortsteilfeuerwehren Unterstützung erfuhr, konnte man das Schadensausmaß ausmachen. Insgesamt wurden durch den Brand 18 Raummeter Brennholz beschädigt bzw. zum größten Teil vernichtet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.500,- Euro. Auch ein in der Nähe befindlicher Baumbestand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Eine Gefahr für Personen oder Wohngebäude bestand nicht. Da eine Selbstentzündung nach aktuellem Erkenntnisstand unwahrscheinlich ist, wird vorerst wegen Brandstiftung ermittelt. Genaueres zur Brandursache kann erst nach Begutachtung durch die Kriminalpolizei gesagt werden.

