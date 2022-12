LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots) - Am 17.12.2022 gegen 18:50 Uhr kam es an der Kreuzung B 7 / B 87 zu einen Verkehrsunfall. Ein aus Mellingen kommender Fahrer eines Opel Astra wollte in Richtung Weimar abbiegen. Er ordnete sich in der Linnksabbiegespur ein und kollidierte vermutlich aufgrund den Fahr- bahnverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit mit der Licht- signalanlage. Sowohl an der Ampel als auch am Pkw entstand Sach- schaden. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

mehr