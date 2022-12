Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomatensprengung in Bad Sulza

Apolda (ots)

Apolda - In der Nacht vom 18.12.2022 kam es in Apolda zu einer Zigarettenautomatensprengung. Der/die Täter warfen hierbei einen Knallkörper in den Zigarettenautomaten. Zigaretten und Geld konnten nicht entwendetet werden. Es entstand am Automat erheblicher Sachschaden.

