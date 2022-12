Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontaler Zusammenstoß

Apolda (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 13:00 Uhr kam es in der Dornburger Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Aus Unachtsamkeit geriet eine 77-jährige Audi-Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. An beiden PKW entstand ein Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Fahrzeug der 77-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

