LPI-J: Einbruch

Weimar (ots) - Ein weiterer Unfall mit Wild ereignete sich um 17:45 Uhr , auf der Landstraße von Niederzimmern in Richtung Hopfgarten. Hier kollidierte die Fahrerin eines Pkw Volvo mit einem die Straße überquerenden Reh. Auch in diesem Fall konnte das Tier flüchten. Am Pkw entstand Sach- schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

mehr