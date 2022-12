LPI-J: Wildunfall 2

Weimar (ots) - Am Mittwoch gegen 06:20 Uhr befuhr ein 24-jähriger mit seinem VW Beetle die Landstraße aus Bad Berka in Richtung Gutendorf. Ca. 200 Meter vor dem Ortseingang Gutendorf lief plötzlich ein Wildschwein über die Fahrbahn. Der Fahrer des Beetle konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Am Pkw enstand Sach- schaden. Der Schwarzkittel entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

