LPI-J: Illegaler Drogen- und Waffenbesitz

Apolda (ots) - Am gestrigen Mittwoch, in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 15:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Burkhardtstraße in Apolda ein. Das Haus wurde komplett durchwühlt und eine Akku-Kettensäge der Marke EINHELL gestohlen. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

