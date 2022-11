LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots) - Am 22.11.2022 gegen 16:50 Uhr wollte eine 49-jährige Radfahrerin die mittels Fußgängerampel geregelten Übergang im Bereich der Kreuzung B 85 / Hauptstraße in Schöndorf überqueren. Die Ampel zeigte für sie zu diesem Zeitpunkt ein grünes Signal. Eine 75-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der B 85 in die Schöndorfer Hauptstraße abbiegen, übersah hierbei aber die Frau mit dem Fahrrad und es kam zur Kollision. In der weiteren Folge stürzte die Radlerin ...

mehr