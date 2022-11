Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ehrlicher Finder

Apolda (ots)

Am gestrigen Donnerstag, meldete sich eine ehrliche Finderin bei der Polizeiinspektion in Apolda. Die junge Frau hatte gegen 13 Uhr in einem Supermarkt in der Bernhard-Prager-Gasse eine Herrenhandtasche gefunden. Der Eigentümer konnte anhand der Dokumente ausfindig gemacht und von der Polizei an seiner Anschrift angetroffen werden. Der 85-jährige Mann war sehr dankbar und äußerte bei den Beamten, dass er der aufmerksamen Finderin gern einen Finderlohn zukommen lassen möchte.

