LPI-J: Eigentümer gesucht

Weimar (ots) - Am 17.11.2022 wurde in der Zeit von 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 85, im Bereich der Gartenanlage "Am Rodeland" Blankenhain durchgeführt. Bei einem Durchlauf von 716 Fahrzeugen kam es zu 56 Beanstandungen, welche mit 51 Ver- warn- und 5 Bußgeldern geahndet wurden. Schnellster war ein Fahr- zeugführer mit 75 statt der erlaubten 50 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

