LPI-J: Einbruch Einfamilienhaus

Saale-Holzland (ots) - Zwei 16-jährige Mopedfahrer gingen der Polizei am Montagabend in der Straße "Am Heerweg" in Kahla ins Netz. Die Mopeds der jungen Männer waren nicht nur nicht zugelassen, beide Fahrer waren auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiter ging es für die Beiden dementsprechend zu Fuß. Die Mopeds dagegen wurden sichergestellt und anschließend abgeschleppt. Gegen die jungen Männer ...

mehr