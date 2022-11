LPI-J: Senior fährt Schlangenlinien

Jena (ots) - Zu einer Brandstiftung kam es Montagnacht in der Otto-Eppenstein-Straße in Jena. Ein Unbekannter setzte einen Stapel Holz in Brand, der sich in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus befand. Glücklicherweise bemerkte ein 20-Jähriger den Brand, löschte zügig das Feuer und verhinderte so vermutlich Schlimmeres. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Jena (03641- 810) zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr