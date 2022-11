Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonne löst Verkehrsunfall aus

Jena (ots)

Weil eine 25-jährige Radfahrerin einer Mülltonne ausweichen musste, kam es am Montagnachmittag in Jena zu einem Verkehrsunfall. Die Radlerin fuhr auf dem Gehweg der Lutherstraße als sie nach links auf die Straße ausweichen musste. Hier stieß mit einem Pkw Audi zusammen und kam in der Folge zu Fall. Die 25-Jährige verletzte sich leicht.

