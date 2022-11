LPI-J: Ohne Führerschein und Versicherung

Weimar (ots) - Am 31.10.2022 gegen 21:30 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Stadtwirtschaft, dass in der Warschauer Straße durch bislang unbekannte Täter die Scheiben eines Buswartehäuschens zerstört wurden. Tatzeit soll gegen 21:15 Uhr gewesen sein. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

