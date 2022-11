LPI-J: Kawasaki-Fahrer stürzt nach Auffahrunfall

Weimar (ots) - Am 31.10.2022 gegen 13:10 Uhr wurde in Blankenhain der Fahrer eines Kleinkraftrades einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der junge Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch lag für das Moped kein Versicherungsschutz vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

