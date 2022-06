Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Fahrradstraße Mörfelden-Walldorf

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Freitag, den 03.06.2022 fuhr ein Pkw (Schwarzen Nissan) die Vogelsbergstraße in Richtung Vinsonsstraße über die Kreuzung Mörfelder Straße in 64546 Walldorf entlang. An der Kreuzung Mörfelder Straße, Ecke Vinsonsstraße missachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt des auf der Mörfelder Straße fahrenden Fahrradfahrers (auf der Fahrradstraße)und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte darauf und verletzte sich leicht und musste zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus verbracht werden.

Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden in Höhe von von 1000,-EUR an der rechten Karosserie.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell