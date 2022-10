Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Blach Out gehabt

Weimar (ots)

Am Mittwochnachmittag verließ ein 80-jähriger BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug sein Grundstück in Weimar Schöndorf. Nur kurz nachdem der Mann auf die Straße aufgefahren war, setzte bei ihm plötzlicher Schwindel ein. Er konnte seinen Wagen nicht mehr sicher stoppen. In der Folge touchierte er einen abgeparkten VW Caddy und die Grundstücksmauer eines Nachbarn. In Summe kann von einem Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe ausgegangen werden. Auch wenn der Fahrer durch den Unfall nicht verletzt wurde, so wurde er ob seines Zustandes zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell