Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto beschädigt

Weimar (ots)

Randalierend zog am späten Dienstagabend zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr eine unbekannte Anzahl an Personen durch die Brucknerstraße. Sie warfen Mülltonnen und mindestens ein Fahrrad um. Das Rad fiel gegen einen am Straßenrand abgestellten Mercedes. Dadurch entstanden an der Tür des Autos Kratzer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell