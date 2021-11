Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Kontrollwoche kurz vor dem Ende

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein - Im Rahmen ihrer Kontrollwoche führte die Polizeiinspektion Wörth auch am Donnerstag, dem 11.11.2021, mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei der Überwachung des Schulwegs an der IGS Wörth fielen drei Fahrzeugführer auf, die das Durchfahrtverbot missachteten sowie 7 Schüler, an deren Fahrrad die Beleuchtung nicht funktionierte. Bei weiteren Kontrollen, in Rheinzabern, Wörth und Kandel ergaben sich 9 Gurtverstöße, 6 Vorfahrtverstöße, 13 Mängelberichte und 16 sonstige Verstöße gegen die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung.

