Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddieb flüchtet vor der Polizei

Jena (ots)

Auf einen Mann mit zwei Fahrrädern wurden Polizeibeamte am Montagmorgen in Jena aufmerksam. Der Mann kam den Beamten auf einem Fahrrad sitzend in der Straße "Am Leuterbach" entgegen. Während der Fahrt schob er ein zweites Fahrrad neben sich her. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, ließ er ein Fahrrad am Straßenrand zurück und ergriff die Flucht. Ein Beamter versuchte ihn an der Flucht zu hindern, allerdings gelang es dem Widerständler sich loszureißen und anschließend unerkannt zu entkommen. Die Polizei Jena geht derzeit davon aus, dass es sich bei den Pedelecs um Diebesgut handelt.

