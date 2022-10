LPI-J: Erneut Geldbörse aus Spind entwendet

Rannstedt (ots) - Am 10.10.2022, gegen 12 Uhr fuhr eine 65jährige Nissan-Fahrerin in Rannstedt auf der Dorfstraße in Richtung Pferderanch, als ihr in einer Kurve ein 63-jähriger Moped-Fahrer mit seinem Anhänger entgegenkam. Die Frau touchierte dabei aus Unachtsamkeit den Anhänger des bereits abbiegenden Moped-Fahrers und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass sie von der Straße abkam und in einen Weidezaun fuhr. An beiden Fahrzeugen sowie am Weidezaun ...

