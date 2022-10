Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsgeschehen

Rannstedt (ots)

Am 10.10.2022, gegen 12 Uhr fuhr eine 65jährige Nissan-Fahrerin in Rannstedt auf der Dorfstraße in Richtung Pferderanch, als ihr in einer Kurve ein 63-jähriger Moped-Fahrer mit seinem Anhänger entgegenkam. Die Frau touchierte dabei aus Unachtsamkeit den Anhänger des bereits abbiegenden Moped-Fahrers und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass sie von der Straße abkam und in einen Weidezaun fuhr. An beiden Fahrzeugen sowie am Weidezaun entstand ein leichter Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

